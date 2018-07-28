Давид против Голиафа: "Спартак" и "Оренбург" сойдутся в первом туре РФПЛ

"Спартак" Москва – ФК "Оренбург"

Стадион: "Открытие Арена"

Начало матча: 19:00

Главный арбитр: Роман Галимов

Второй матч сезона 2018/19 РФПЛ пройдет на московском стадионе "Открытие Арена", где "Спартак" будет меряться силами с новичком чемпионата России "Оренбургом". Расклады перед матчем нельзя назвать очень уж сложными, однако в этой встречи, безусловно, будет присутствовать элемент предсказуемости. Таков, конечно, связан с типичным "вялым" футболом, от которого страдают клубы СНГ в начале сезона и после зимней паузы. Особенно этот вид не самой лучшей игры проявляется в еврокубках, однако и в чемпионате может произойти немало результатов, которые просто не налезут на голову.

"Спартак" подходит к первой встрече сезона в статусе явного фаворита. Команда второй год подряд играет в Лиге Чемпионов, не выпадает из ТОП-3, а в сезоне 2016/17, когда, кстати, "Оренбург" впервые вышел в Премьер-Лигу, даже стал чемпионом. Все это обязывает подопечных Массимо Карреры браться за дело уже с первых туров и набирать нужные очки уже сейчас. Тем более, что у "народной команды" есть шанс опять стать чемпионом: "Зенит" силен, но непонятно, сможет ли Сергей Семак вывести их на новый уровень; "Локомотив" не застрахован от "постчемпионской" лихорадки, а ЦСКА существенно обновился и не факт, что новые игроки сходу покажут результат.

В свою очередь сегодняшний "Спартак" достаточно стабильный и голодный к новым победам. Из серьезных приобретений команды стоит отметить подписание 24-летнего французского центрального защитника Самуэля Жиго из "Гента" и левого полузащитника Александра Ташаева из московского "Динамо", который неплохо показал себя в прошлом сезоне. В свою очередь, клуб покинули только арендованные игроки, которые так и не стали ключевыми в прошлом сезоне – Никола Максимович и Марио Пашалич.

А что "Оренбург"? Подопечные Владимира Федотова тоже неплохо усилились, как для новичка РФПЛ. В команду пришли несколько игроков, которые имеют опыт выступлений в РФПЛ. Центр защиты усилят белорус Михаил Сиваков, известен по выступлениям за "Амкар" и луганскую "Зарю", и Виталий Шахов, который пришел из недавно расформированного "Тосно". Кроме того, "газовики" подписали вратаря Александра Довбню. И это не полный список. Конечно, это только вершина айсберга, ведь команда весьма возрастная, да и по сравнению с прошлым сезоном ее покинули 6 игроков. Но все у команды есть резервы, чтобы бороться за сохранение прописки в РФПЛ на следующий сезон. Далеко не факт, что шествие к заветной цели начнется уже в матче со "Спартаком", но футбол тем и прекрасен, что он непредсказуем.

Чего ждать от самой игры? Очевидно, это будет типичная встреча фаворита и андердога. "Спартак" будет организовывать позиционные атаки и искать пространство для чего-то очень быстрого и пружинистого, а "Оренбург" отойдет назад и будет молить футбольного бога о контратаках. Хотя, сюрпризы возможны, как вот в матче двухлетней давности, когда "народная команда" только на последних секундах вырвала победу со счетом 3:2. Важно, чтобы судейство Романа Галимова не было "галимым", иначе старания одной из команд покатится в тартарары.

О турнирной таблице и предсезонных матчах говорить, пожалуй, не стоит. Турнирный расклад очень прост: турнир начинается завтра – 0 матчей, 0 очков. А предсезонка чаще всего не дает понять в какой форме находятся команды. Можно, конечно, отметить, что "народная команда" хорошо завершила большинство товарищеских матчей, в 11 встречах проиграв только хорватской "Риеке". "Оренбург" потерпел 2 поражения ("Краснодар" и "Гуанчжоу Эвергранд") в 6 играх, все остальное было выигрышным.

Интересные факты перед противостоянием "Спартака" и "Оренбурга"

"Спартак" и "Оренбург" встречались между собой всего два раза. В сезоне 2016/17 "Спартак" выиграл обе встречи чемпионата с общим счетом 6:3.

В каждом своем матче против "Спартака" "Оренбург" непременно забивал.

В каждом своем матче против "Оренбурга" "Спартак" забивал 3 гола.

Московский "Спартак" выиграл 9 из 11 матчей перед началом сезона, один раз сыграл вничью и лишь раз проиграл.

"Спартак" прервал свою серию без чемпионств именно тогда, когда "Оренбург" впервые вышел в РФПЛ

Роман Галимов 6 раз обслуживал матчи "Оренбурга" ("Газовика"), и во всех матчах команда одерживала победы.

Ориентировочные составы

"Спартак": Ребров – Петкович, Кутепов, Джикия, Тигиев – Зобнин, Глушаков ‒ Промес, Ханни, Роша – Зе Луиш.

"Оренбург": Довбня – Малых, Шахов, Андреев Сиваков, Терехов – Афонин, Маляров, Попович – Кулишев, Сутормин.

Прогноз на матч

Очевидно, что "Спартак" – фаворит, и должен размазывать "Оренбург" по газону. Состав "народной команды" намного внушительней, домашний стадион, да и статус обязывает лезть вперед. Все, что может противопоставить "Оренбург" – это контратаки, безупречная игра в защите и стандарты. Можно так же воспользоваться грубыми ошибками подопечных Массимо Карреры в обороне, однако не факт, что такие будут. А пока говорим очевидное: "Спартак" должен побеждать и делать это уверенно.

Букмекеры практически не дают шансов на успех "Оренбурга". Победа парней Владимира Федотова оценивается в коэффициент 10, ничья тоже весьма маловероятна – 5,3. А вот если поставить деньги на "Спартак", то в случае его победы на выходе сума увеличится максимум в 1,4 раза.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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