Давид Силва анонсировал уход из "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва заявил, что следующим летом он покинет клуб.

"Это будет мой последний сезон в клубе. Мне кажется, 10 лет вполне достаточно. Изначально руководство "Манчестер Сити" предлагало два года контракта, но я решил остаться ещё на один. Это будет завершённый цикл. Достойная круглая дата. У меня есть семья, я хочу проводить больше времени с ней", - цитирует испанца Daily Mail.

В 2010 году "Манчестер Сити" купил Силву у "Валенсии" за 28,75 миллионов евро.

С тех пор 33-летний хавбек сыграл 396 матчей, забил 71 гол и сделал 129 результативных передач. Его контракт с клубом истекает в 2020 году.

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