Давид Силва близок к переходу в "Лацио"

Теги манчестер ситилациодавид силватрансферы

Давид Силва близок к переходу в "Лацио"

Полузащитник Давид Силва имеет высокие шансы продолжить карьеру в Италии.

По информации журналиста Николо Скиры, звёздный испанец практически договорился о переходе в "Лацио".

34-летнему футболисту предложен контракт на три года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.

"Лацио" подпишет Силву бесплатно, когда он станет свободным агентом в связи с истечением срока соглашения с "Манчестер Сити".

Не пропустите: "Лацио" близок к покупке форварда "Реала". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В "Зените" выявили семь сомнительных тестов на коронавирус

В "Зените" выявили семь сомнительных тестов на коронавирус

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов