Давид Силва близок к переходу в "Лацио"

Полузащитник Давид Силва имеет высокие шансы продолжить карьеру в Италии.

По информации журналиста Николо Скиры, звёздный испанец практически договорился о переходе в "Лацио".

34-летнему футболисту предложен контракт на три года с зарплатой 3 миллиона евро за сезон.

"Лацио" подпишет Силву бесплатно, когда он станет свободным агентом в связи с истечением срока соглашения с "Манчестер Сити".

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