Давид Силва готов сыграть с "Борнмутом"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва сможет принять участие в матче 19-го тура АПЛ против "Борнмута".

Как сообщает официальный сайт "горожан", 31-летний испанец в пятницу вернулся к тренировкам в общей группе.

Напомним, что Силва пропустил две последних игры своей команды по личным причинам.

Матч "Манчестер Сити" – "Борнмут" состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.

Не пропустите: Агуэро обеспокоен своим будущим в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru