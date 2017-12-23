Давид Силва готов сыграть с "Борнмутом"

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Давид Силва готов сыграть с "Борнмутом"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва сможет принять участие в матче 19-го тура АПЛ против "Борнмута".

Как сообщает официальный сайт "горожан", 31-летний испанец в пятницу вернулся к тренировкам в общей группе.

Напомним, что Силва пропустил две последних игры своей команды по личным причинам.

Матч "Манчестер Сити" – "Борнмут" состоится сегодня в 18:00 по московскому времени.

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