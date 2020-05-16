Давид Силва готов заключить с "Манчестер Сити" краткосрочный контракт
Хавбек "Манчестер Сити" Давид Силва останется в клубе до конца сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Нынешнее соглашение 34-летнего футболиста с "горожанами" было рассчитано до 30 июня, но, чтобы доиграть сезон, Лигу Чемпионов и Кубок Англии клуб готов продлить контракт на недолгий срок.
Новый сезон футболист должен начать в "Интер Майами", владельцем которого является Дэвид Бекхэм.
Не пропустите: Семеду сделал выбор между "Ювентусом" и "Манчестер Сити"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 15 мая
-
Давид Силва готов заключить с "Манчестер Сити" краткосрочный контракт
-
2
Экс-директор "Барселоны" Фернандес рассказал, что думает о Месси
-
Пьянич: "Ювентус" - это семья, клуб высочайшего уровня"
-
Стало известно, сколько "Спартак" будет платить Соболеву
-
L'Equipe: Мбаппе, скорее всего, не перейдет в "Реал" летом
-
Главный тренер "Сочи": "Рады, что Кокорин останется с нами до фактического завершения сезона"
-
Юран высказался по поводу досрочного завершения сезона в ФНЛ
-
Стал известен долг "Ромы"
-
Хавбек "Боруссии" Ройс поделился ожиданиями от матча с "Шальке"
-
"Реал" продолжает следить за результатами Холанда
-
L’Equipe: Рабьо может продолжить карьеру в "Эвертоне"
-
Радимов восхитился решением РФС возобновить сезон РПЛ
-
Кейн заявил, что "Ливерпуль" заслужил стать чемпионом
-
Хавбек "Тоттенхэма" Ламела сменил прическу
-
Гендиректор "Зенита" прокомментировал будущее Осорио
-
Форвард "Спартака" Ларссон обеспокоен возобновлением РПЛ
-
Главный тренер дортмундской "Боруссии" заявил, что игрокам потребуется спортивный психолог
-
Нигматуллин высказался об отставке Семина из "Локомотива"
-
"Брюгге" официально стал чемпионом Бельгии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18