Давид Силва готов заключить с "Манчестер Сити" краткосрочный контракт

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Давид Силва готов заключить с "Манчестер Сити" краткосрочный контракт

Хавбек "Манчестер Сити" Давид Силва останется в клубе до конца сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Нынешнее соглашение 34-летнего футболиста с "горожанами" было рассчитано до 30 июня, но, чтобы доиграть сезон, Лигу Чемпионов и Кубок Англии клуб готов продлить контракт на недолгий срок.

Новый сезон футболист должен начать в "Интер Майами", владельцем которого является Дэвид Бекхэм.

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