Давид Силва: "Каждую ночь я молюсь за победу "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов"

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Давид Силва: "Каждую ночь я молюсь за победу "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва заявил, что он мечтает выиграть Лигу Чемпионов, а также хочет играть за английский клуб еще много лет.

"Я каждую ночь я молюсь за победу "Манчестер Сити" в Лиге Чемпионов, это было бы великолепно. Сейчас мы показываем очень классный и красивый футбол. Нам отлично удается игра в каждой линии, начиная от вратаря и заканчивая форвардами.

Я веду переговоры с клубом о новом контракт. Надеюсь, что скоро я подпишу его. Я готов еще десять лет играть за "Сити", - приводит слова Силвы официальный сайт "Манчестер Сити".

31-летний Силва выступает за "Манчестер Сити" с 2010 года, провел за клуб 319 матчей и забил 52 гола. Нынешний контракт хавбека с клубом действует до лета 2019 года.

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