Давид Силва: "Мой сын родился недоношенным и каждый день борется за жизнь"



Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва рассказал о проблемах в семье.

"Я благодарен всем за поддержку в последние дни. Особенно я благодарен партнерам по команде, тренеру и руководству клуба. Мой сын Матео родился недоношенным и каждый день борется за жизнь при помощи врачей", – написал Силва в своем твиттере.

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