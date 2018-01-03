Давид Силва: "Мой сын родился недоношенным и каждый день борется за жизнь"

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Давид Силва: "Мой сын родился недоношенным и каждый день борется за жизнь"
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва рассказал о проблемах в семье.

"Я благодарен всем за поддержку в последние дни. Особенно я благодарен партнерам по команде, тренеру и руководству клуба. Мой сын Матео родился недоношенным и каждый день борется за жизнь при помощи врачей", – написал Силва в своем твиттере.

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