Давид Силва может перейти в "Лас-Пальмас" через два года

Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва планирует вернуться в чемпионат Испании, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист хочет перейти в "Лас-Пальмас" летом 2019 года, когда у него завершится контракт с англичанами.

Стоит отметить, что 31-летний Силва является уроженцем Канарских островов, где базируется "Лас-Пальмас".

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