Давид Силва может продолжить карьеру в "Милане"

"Милан" проявляет интерес к хавбеку "Манчестер Сите" Давиду Силве, передает Corriere dello Sport.

По данным источника, агент футболиста уже встретился с руководством "росссонери", чтобы обсудить условия возможного сотрудничество.

Отметим, что контракт футболиста с "Сити" рассчитан до лета 2020 года, поэтому в "Милан" он сможет перейти бесплатно.

В этом сезоне футболист участвовал в 28 матчах, отметившись 3 голами и 8 ассистами.

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