Давид Силва может пропустить матч с "Манчестер Юнайтед"



Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва выбыл из строя из-за травмы, сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, футболист получил мышечное повреждение в матче 15-го тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (2:1).

Из-за этой травмы он не сыграет в матче Лиги Чемпионов против "Шахтера", а также может пропустить поединок 16-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед", который состоится 10 декабря.

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