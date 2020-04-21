Давид Силва может вернуться в "Валенсию"
"Валенсия" по окончании нынешнего сезона может подписать контракт со своим воспитанником Давидом Силвой.
Соглашение 34-летнего испанца с "Манчестер Сити" истекает летом и он станет свободным агентом.
По информации ESPN, футболист ведёт с "летучими мышами" переговоры о заключении договора до 2023 года.
Ранее интерес к звёздному хавбеку проявляли "Милан", "Бетис" и "Интер Майами".
Силва провёл в "Валенсии" 10 лет своей карьеры - с 2000 по 2010 год.
Не пропустите: "Арсенал" сделал предложение по форварду "Валенсии". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18