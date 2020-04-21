Давид Силва может вернуться в "Валенсию"

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Давид Силва может вернуться в "Валенсию"

"Валенсия" по окончании нынешнего сезона может подписать контракт со своим воспитанником Давидом Силвой.

Соглашение 34-летнего испанца с "Манчестер Сити" истекает летом и он станет свободным агентом.

По информации ESPN, футболист ведёт с "летучими мышами" переговоры о заключении договора до 2023 года.

Ранее интерес к звёздному хавбеку проявляли "Милан", "Бетис" и "Интер Майами".

Силва провёл в "Валенсии" 10 лет своей карьеры - с 2000 по 2010 год.

Не пропустите: "Арсенал" сделал предложение по форварду "Валенсии". | http://soccernews.ru
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