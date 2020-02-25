Давид Силва: "Мы должны добиваться результата уже в первом матче с "Реалом"

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Давид Силва: "Мы должны добиваться результата уже в первом матче с "Реалом"

Хавбек "Манчестер Сити" Давид Силва рассказал, чего ждет от матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Реалом".

"Нам важно обыграть "Реал". Мы хотим выиграть Лигу Чемпионов, так как еще ни разу этого не делали. Проводить ответный матч дома лучше, но завтра мы должны добиваться результата", - цитирует игрока официальный сайт УЕФА.

Первая встреча команд состоится завтра, 26 февраля, в Мадриде. Ответная встреча пройдет 17 марта в Манчестере.

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