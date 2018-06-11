Полузащитник сборной Испании Давид Силва назвал фаворитов предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Фавориты ЧМ-2018? Традиционно это Германия, Бразилия, Франция и Аргентина. У них собраны хорошие команды. Но, безусловно, на турнире будет место и сюрпризам", - приводит слова 32-летнего хавбека "красной фурии" El Mundo Deportivo.

Напомним, сборная Испании из-за травмы потеряла ведущего защитника. | soccernews.ru