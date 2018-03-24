Давид Силва не сыграет с Аргентиной

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Давид Силва пропустит товарищеский матч против Аргентины.

Отмечается, что 32-летний футболист покинул расположение "Фурии Рохи" по личным причинам.

Напомним, что матч Испания - Аргентина состоится во вторник, 27 марта, в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано".

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