Давид Силва перешел в "Реал Сосьедад"
Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва стал игроком "Реала Сосьедад", сообщает официальный сайт клуба.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался баскам бесплатно. Стороны заключили соглашение до лета 2022 года.
34-летний Силва выступал за "Манчестер Сити" с 2010 года, провел за клуб 436 матчей во всех турнирах, забил 77 голов и отдал 140 результативных передач. Ранее он играл за "Валенсию" и "Сельту". За сборную Испании сыграл 125 матчей и забил 37 мячей. Четырехкратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка Англии, трехкратный обладатель Суперкубка Англии, пятикратный обладатель Кубка английской лиги, двукратный чемпион Европы, чемпион мира.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14