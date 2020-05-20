Давид Сильва подтвердил уход из "Манчестер Сити" в конце сезона

Испанский полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва заявил, что он покинет клуб по окончании сезона.

"Я провел в "Манчестер Сити" 10 лет и добился всего, чего хотел. Мой цикл в команде подходит к концу. Этот клуб навсегда останется в моей памяти. Все в клубе проявили невероятно теплое отношение ко мне с первого дня. Теперь мне и моей семье необходим новый вызов", - приводит слова Силвы Mirror.

34-летний Силва выступает за "Манчестер Сити" с 2010 года. Всего он провел за английский клуб 424 матча во всех турнирах, забил 74 гола и отдал 137 результативных передач.

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