Давид Силва получил предложение от испанского клуба

"Бетис" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Манчестер Сити" Давиду Силве, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, севильский клуб предложил футболисту двухлетний контракт. Хавбек может достаться севильцам бесплатно, так как его контракт с английским клубом истекает ближайшим летом. Также им интересуются клубы из США и Японии.

34-летний Силва выступает за "Манчестер Сити" с 2010 года. В нынешнем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал восемь результативных передач.

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