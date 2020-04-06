Давид Силва получил предложение от испанского клуба

Теги манчестер ситибетисдавид силватрансферы

Давид Силва получил предложение от испанского клуба

"Бетис" проявляет интерес к испанскому полузащитнику "Манчестер Сити" Давиду Силве, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, севильский клуб предложил футболисту двухлетний контракт. Хавбек может достаться севильцам бесплатно, так как его контракт с английским клубом истекает ближайшим летом. Также им интересуются клубы из США и Японии.

34-летний Силва выступает за "Манчестер Сити" с 2010 года. В нынешнем сезоне он провел 28 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал восемь результативных передач.

Не пропустите: Виллиан может продолжить карьеру в "Барселоне" или ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Погба хочет перейти в "Реал"

Погба хочет перейти в "Реал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов