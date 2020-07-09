Давид Силва попрощался с "Манчестер Сити"
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва после матча 34-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" в твиттере написал пост, посвященный "горожанам".
"Я буду скучать по этой команде" - написал футболист в твиттере.
I’m gonna miss this team pic.twitter.com/yPVpHS2Viv— David Silva (@21LVA) July 8, 2020
Напомним, по окончании сезона футболист покинет "Манчестер Сити". В игроке заинтересованы "Интер-Майами", "Милан" и "Бетис".
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
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|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
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|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
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|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18