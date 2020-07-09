Давид Силва попрощался с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва после матча 34-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" в твиттере написал пост, посвященный "горожанам".

"Я буду скучать по этой команде" - написал футболист в твиттере.

I’m gonna miss this team pic.twitter.com/yPVpHS2Viv — David Silva (@21LVA) July 8, 2020

Напомним, по окончании сезона футболист покинет "Манчестер Сити". В игроке заинтересованы "Интер-Майами", "Милан" и "Бетис".

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