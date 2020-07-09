Давид Силва попрощался с "Манчестер Сити"

Теги давид силваманчестер сити

Давид Силва попрощался с "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва после матча 34-го тура АПЛ с "Ньюкаслом" в твиттере написал пост, посвященный "горожанам".

"Я буду скучать по этой команде" - написал футболист в твиттере.

Напомним, по окончании сезона футболист покинет "Манчестер Сити". В игроке заинтересованы "Интер-Майами", "Милан" и "Бетис".

Не пропустите: "Манчестер Сити" установил два рекорда АПЛ в матче с "Ньюкаслом"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Жеребьевка Лиги Чемпионов состоится 10 июля

Жеребьевка Лиги Чемпионов состоится 10 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов