Давид Силва после перехода в "Манчестер Сити" совершил 148 голевых действий в АПЛ. За этот период больше только у троих игроков

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Давид Силва после перехода в "Манчестер Сити" совершил 148 голевых действий в АПЛ. За этот период больше только у троих игроков

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва отличился в матче 30-го тура АПЛ против "Бернли" (5:0).

После перехода в английский клуб в 2010 году звёздный футболист совершил 148 результативных действий в АПЛ - 58 голов и 90 ассистов.

Как сообщает Opta, за указанный период только три игрока опережают испанца по этому показателю. Их фамилии источник не приводит.

Напомним, что текущий сезон станет последним для Силвы в "Сити". Ветеран покинет команду в связи с истечением срока контракта.

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