Давид Силва после перехода в "Манчестер Сити" совершил 148 голевых действий в АПЛ. За этот период больше только у троих игроков
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва отличился в матче 30-го тура АПЛ против "Бернли" (5:0).
После перехода в английский клуб в 2010 году звёздный футболист совершил 148 результативных действий в АПЛ - 58 голов и 90 ассистов.
Как сообщает Opta, за указанный период только три игрока опережают испанца по этому показателю. Их фамилии источник не приводит.
Напомним, что текущий сезон станет последним для Силвы в "Сити". Ветеран покинет команду в связи с истечением срока контракта.
Не пропустите: "Манчестер Сити" уничтожил "Бернли" в матче чемпионата Англии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18