Давид Силва поучаствовал в восьми голах в матчах против "Арсенала"

Теги манчестер ситиарсенал лондондавид силва

Давид Силва поучаствовал в восьми голах в матчах против "Арсенала"

В финальном поединке Кубка английской Лиги "Манчестер Сити" играет с "Арсеналом" (3:0, второй тайм).

Третий мяч в этом матче на счету испанского полузащитника Давида Силвы.

Стоит отметить, что 32-летний Силва поучаствовал в восьми голах (4 мяча и 4 голевых паса) в матчах против "Арсенала" в своей карьере.

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