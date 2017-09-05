Давид Силва принял участие в 36 процентах голов сборной Испании при Лопетеги

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Давид Силва принял участие в 36 процентах голов сборной Испании при Лопетеги

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Испания играет с Лихтенштейном.

После первого тайма испанцы выигрывают со счетом 4:0. В этом матче голом и результативной передачей отметился полузащитник Давид Силва.

Стоит отметить, что 31-летний хавбек принял участие в 36 процентах голов сборной Испании (9 мячей и 4 голевых паса) с тех пор, как команду возглавил Хулен Лопетеги.

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