Давид Силва продолжит карьеру в "Интер Майами"
Хавбек "Манчестер Сити" Давид Сильва перейдет в "Интер Майами" по окончании сезона-2019/20. Об этом информирует Independent.
Напомним, что одним из владельцев клуба является экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает Independent.
Ранее, 33-летний футболист уже подтвердил, что этот сезон станет последним для него в "Сити".
"Интер Майами" с марта 2020 года стартует в MLS. Игроку придется пропустить три месяца, чтобы доиграть сезон в "Манчестер Сити".
А еще: Отец Месси провел переговоры с "Интер Майами"| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Базель" разгромил "Краснодар" в матче Лиги Европы
-
13-й тур РПЛ будет посвящен памяти Льва Яшина
-
Каллум Хадсон-Одои подписал пятилетний контракт с "Челси"
-
Бербатов завершил карьеру
-
"Реал" погорел в первом же матче против топ-соперника. Тухель вместе с ПСЖ явно показал Зидану, что его проект не клеится
Лента новостей
-
Уткин рассказал, что Федун предложил проверять судей на детекторе лжи
-
2
"Базель" разгромил "Краснодар" в матче Лиги Европы
-
13-й тур РПЛ будет посвящен памяти Льва Яшина
-
Дивеев и Влашич - в старте ЦСКА на матч с "Лудогорцем"
-
Каллум Хадсон-Одои подписал пятилетний контракт с "Челси"
-
Форвард "Лиона" Корне продлил контракт с клубом
-
Давид Силва продолжит карьеру в "Интер Майами"
-
Хабиб сфотографировался с Бекхэмом во время матча ПСЖ - Реал
-
Смолов ответил тем, кто называет его "деревом"
-
Ривалдо прокомментировал поражение "Реала" в матче с ПСЖ
-
"Барселона" намерена превзойти отметку в 1 миллиард евро доходов в этом сезоне
-
Легенда "Реала" высказал сомнения по поводу перспектив Зидана
-
В "Барселоне" сделали заявление о несостоявшемся трансфере Неймара
-
Ривалдо: "Неймар может и не понадобиться "Барселоне"
-
Ларссон назвал громкую цель "Спартака" в нынешнем сезоне
-
Увольнение Зидана обойдется "Реалу" в огромную сумму
-
Видео: лучшие голы Бербатова, который завершил карьеру
-
Бербатов завершил карьеру
-
"Барселона" следит за рекордсменом Лиги Чемпионов
-
В "Барселоне" назвали причину, почему де Лигт выбрал "Ювентус"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1