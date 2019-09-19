Давид Силва продолжит карьеру в "Интер Майами"

Хавбек "Манчестер Сити" Давид Сильва перейдет в "Интер Майами" по окончании сезона-2019/20. Об этом информирует Independent.

Напомним, что одним из владельцев клуба является экс-капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает Independent.

Ранее, 33-летний футболист уже подтвердил, что этот сезон станет последним для него в "Сити".

"Интер Майами" с марта 2020 года стартует в MLS. Игроку придется пропустить три месяца, чтобы доиграть сезон в "Манчестер Сити".

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