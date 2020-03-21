Давид Силва сможет зарабатывать в клубе Бекхэма больше, чем в "Манчестер Сити"
Владелец "Интер Майами" Дэвид Бекхэм хочет заполучить полузащитника "Манчестер Сити" Давида Силву.
Как сообщает Mirror, Бекхэм даже готов платить 34-летнему игроку больше, чем он сейчас зарабатывает в АПЛ. Отметим, что зарплата испанца примерно составляет 8,5 миллиона евро.
Соглашение Силвы с "Сити" истекает ближайшим летом, поэтому он покинет клуб в качестве свободного агента.
В нынешнем сезоне на счету Силвы три забитых мяча и 8 ассистов в 28 играх.
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