Давид Сильва уходит из "Манчестер Сити" после 10 сезонов в клубе: как изменилась АПЛ под влиянием этого фантастического испанца?

Давид Сильва больше не сыграет в чемпионате Англии после 10 сезонов в футболке "горожан". Поединок 38 тура АПЛ против "Норвича" стал последним для 34-летнего испанца в элитном английском дивизионе. К сожалению, прощальная игра легенды получилась немного не такой, какой должна быть – пандемия коронавируса внесла свои коррективы в футбол. Фанаты не смогли попрощаться со своим любимцем непосредственно на трибунах стадиона. 4 чемпионских титула АПЛ, 2 Кубка Англии, 5 Кубков Английской Лиги и 2 Суперкубка Англии – таков актив Давида Силвы в течение карьеры в "Манчестер Сити". Не сложилось только с евротрофеями, но даже здесь еще есть шанс – команда Гвардиолы продолжает борьбу в Лиге Чемпионов и сохраняет хорошие шансы на выход в четвертьфинал после выездной победы над "Реалом". Фактически, у Сильвы еще есть уникальная возможность попрощаться с клубом в статусе победителя престижного европейского турнира.

Полузащитник присоединился к "Манчестер Сити" летом 2010-го в статусе новоиспеченного чемпиона мира – как раз тогда сборная Испании на полях Южной Африки впервые в своей истории выиграла Мундиаль. Давид Сильва обошелся "горожанам" почти 30 млн евро. То трансферное окно вообще стало очень насыщенным для "Сити" – кроме Силвы, состав команды пополнили, в частности, Марио Балотелли, Яя Туре, Александер Коларов, Джеймс Милнер и Жиром Боатенг. По сути, только испанец и ивуариец стали действительно ключевыми фигурами "Сити" на длительное время. Отдельного внимания заслуживает поведение тогдашнего гендиректора клуба Гарри Кука. В переговорах с Силвой он сообщил, что Яя Туре уже согласился на переход в ряды "Сити", и такие же аргументы он использовал и в случае с ивуарийцем. Конечно же, на тот момент Силва, ни Туре никакого согласия на трансфер не давали, но данный поступок Кука позволил "горожанам" оформить переходы двух топ-исполнителей. С первого же сезона миниатюрный испанец начал влюблять в себя фанатов "Сити". Тогдашний наставник "горожан" Роберто Манчини сразу начал доверять новичку место в основной обойме, а тот благодарил как ассистами, так и голами. В итоге дебютный сезон на Туманном Альбионе хавбек завершил победой в Кубке Англии и показателями в 6 голов и 14 ассистов в 53-х матчах. При этом некоторые голы были действительно роскошными – достаточно вспомнить, например, этот шедевр в ворота "Блэкпула" (многие даже не помнят, что эта команда в недавнем прошлом играла в АПЛ).

| David Silva on his Iconic goal vs Blackpool:



“It was very good because this goal gave me a lot of confidence. It made me feel more relaxed and proved I was adapting to the style of play here."



[MEN]



pic.twitter.com/S1n7GGdzEo