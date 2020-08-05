Давид Сильва уходит из "Манчестер Сити" после 10 сезонов в клубе: как изменилась АПЛ под влиянием этого фантастического испанца?

Давид Сильва больше не сыграет в чемпионате Англии после 10 сезонов в футболке "горожан". Поединок 38 тура АПЛ против "Норвича" стал последним для 34-летнего испанца в элитном английском дивизионе. К сожалению, прощальная игра легенды получилась немного не такой, какой должна быть – пандемия коронавируса внесла свои коррективы в футбол. Фанаты не смогли попрощаться со своим любимцем непосредственно на трибунах стадиона. 4 чемпионских титула АПЛ, 2 Кубка Англии, 5 Кубков Английской Лиги и 2 Суперкубка Англии – таков актив Давида Силвы в течение карьеры в "Манчестер Сити". Не сложилось только с евротрофеями, но даже здесь еще есть шанс – команда Гвардиолы продолжает борьбу в Лиге Чемпионов и сохраняет хорошие шансы на выход в четвертьфинал после выездной победы над "Реалом". Фактически, у Сильвы еще есть уникальная возможность попрощаться с клубом в статусе победителя престижного европейского турнира.

Полузащитник присоединился к "Манчестер Сити" летом 2010-го в статусе новоиспеченного чемпиона мира – как раз тогда сборная Испании на полях Южной Африки впервые в своей истории выиграла Мундиаль. Давид Сильва обошелся "горожанам" почти 30 млн евро. То трансферное окно вообще стало очень насыщенным для "Сити" – кроме Силвы, состав команды пополнили, в частности, Марио Балотелли, Яя Туре, Александер Коларов, Джеймс Милнер и Жиром Боатенг. По сути, только испанец и ивуариец стали действительно ключевыми фигурами "Сити" на длительное время. Отдельного внимания заслуживает поведение тогдашнего гендиректора клуба Гарри Кука. В переговорах с Силвой он сообщил, что Яя Туре уже согласился на переход в ряды "Сити", и такие же аргументы он использовал и в случае с ивуарийцем. Конечно же, на тот момент Силва, ни Туре никакого согласия на трансфер не давали, но данный поступок Кука позволил "горожанам" оформить переходы двух топ-исполнителей. С первого же сезона миниатюрный испанец начал влюблять в себя фанатов "Сити". Тогдашний наставник "горожан" Роберто Манчини сразу начал доверять новичку место в основной обойме, а тот благодарил как ассистами, так и голами. В итоге дебютный сезон на Туманном Альбионе хавбек завершил победой в Кубке Англии и показателями в 6 голов и 14 ассистов в 53-х матчах. При этом некоторые голы были действительно роскошными – достаточно вспомнить, например, этот шедевр в ворота "Блэкпула" (многие даже не помнят, что эта команда в недавнем прошлом играла в АПЛ).

| David Silva on his Iconic goal vs Blackpool:



“It was very good because this goal gave me a lot of confidence. It made me feel more relaxed and proved I was adapting to the style of play here."



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pic.twitter.com/S1n7GGdzEo — City Chief (@City_Chief) July 24, 2020

Сезон 2011/12 стал еще краше как для Сильвы, так и "Манчестер Сити" в целом. Команда впервые за 44 года стала чемпионом Англии, а невероятная развязка в поединке "Манчестер Сити" - "Куинз Парк Рейнджерс" вошла в историю футбола как один из самых драматичных моментов игры №1. "Манчестер Юнайтед" уже готовился праздновать очередной титул, но "Сити" на последних минут сумел оформить камбэк благодаря голам Джеко и Агуэро. Кубок АПЛ на "Этихад" – Роберто Манчини сумел сделать то, чего требовали владельцы клуба. В том сезоне Сильва стал лучшим ассистентом Премьер-лиги (21 голевая передача) и забил 8 голов во всех турнирах. Один из ассистов пал именно на тот знаменитый чемпионский матч – ювелирная подача с углового нашла голову Эдина Джеко, который и начал камбэк "горожан". В общем тот период стал очень успешным в карьере испанского полузащитника, ведь летом 2012-го Сильва во второй раз стал чемпионом Европы. Испания на НСК "Олимпийский" в Киеве в финале деклассировала Италию, а звезда "Манчестер Сити" открыл счет, головой переправив мяч в ворота после паса Сеска Фабрегаса.

Вклад Сильвы в успехи "Манчестер Сити" часто недооценивают – уроженец живописных Канарских островов никогда не был в центре внимания (не в последнюю очередь из-за излишней скромности). Особенно в последние годы, когда главной звездой команды стал Кевин Де Брюйне. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что за 10 лет, проведенных в Англии, Давид лишь однажды стал лучшим футболистом месяца. Испанец не может похвастаться мощным ударом вроде Пола Скоулза, не тешил английскую публику регулярными финтами а-ля Криштиану Роналду и не забивал сумки голов, как это делал Серхио Агуэро или Уэйн Руни. Но именно после прихода Давида Сильвы "Манчестер Сити" и начал свой путь на вершину английского футбола. Рядом с ним прогрессировали и другие футболисты "Сити" – Серхио Агуэро штамповал бомбардирские рекорды, Де Брюйне засиял новыми красками и стал одним из лучших хавбеков мира, раскрылся Лерой Сане. Не будет преувеличением, если мы назовем Сильву одним из лучших хавбеков Англии прошлого десятилетия. 434 матча за "Манчестер Сити" во всех турнирах, 77 голов и 140 ассистов – величие испанца подчеркивают не только впечатляющие цифры. Лидер "горожан" умудрился не получить армию хейтеров, хотя его команду, мягко говоря, недолюбливают. Согласитесь, в современном мире это можно считать большим достижением. Его уважают даже соперники: тот же Джейми Каррагер считает испанца одним из лучших футболистов в истории "Сити", а Тьерри Анри вообще назвал его №1 среди всех атакующих хавбеков Премьер-Лиги.

Давид был основным игроком "горожан" при всех трех тренерах своей эпохи – Роберто Манчини, Мануэле Пеллегрини и Хосепе Гвардиоле. Последний, к слову, начал хвалить своего соотечественника сразу после подписания контракта с "Манчестер Сити". "На одном из первых занятий я сказал Сильве, что был удивлен его переходом сюда. Англия – лига, в отношении которой существует немало стереотипов, но Давид сумел развеять их. Он смог адаптироваться к этому традиционно силовому футбола и стать звездой Премьер-лиги – это фантастика, это просто невероятно ", – сказал Гвардиола. "Когда я оглядываюсь назад, то даже не мог когда-то представить, чего сумею достичь. Когда ты молодой, то даже не решаешься думать о таких достижениях. Как бы я хотел, чтобы меня запомнили как хорошего парня, который любит футбол. Надеюсь, что людям нравилась моя игра", – заявил Сильва. Он сломал стереотипы об английском футболе, в котором раньше предпочитали физику, а не технику. Испанец в течение 10 лет радовал фанатов АПЛ своей роскошной игрой, но пришло время для нового вызова. Где бы ни оказался Давид Сильва – за ним будут скучать, ведь часто люди начинают что-то ценить только тогда, когда потеряют это. Так будет и с ним – небольшим техническим испанцем из солнечных Канарских островов, который сумел стать своим в серой и мрачной Англии.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников