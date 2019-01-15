Давид Силва установил рекорд "Манчестер Сити"

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Давид Силва установил рекорд "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва принял участие в матче 22-го тура английской Премьер-лиги против "Вулверхэмптона".

Эта игра стала для 33-летнего испанца 267-й в составе "горожан" в рамках АПЛ. Это новый рекорд манкунианского клуба.

Силва выступает за "Сити" с 2010 года, сыграл 371 матч во всех турнирах, забил 70 голов и сделал 121 ассист. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2020 года.

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