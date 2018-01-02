Давид Силва вернулся в расположение "Манчестер Сити"

Полузащитник английского "Манчестер Сити" Давид Силва вернулся в расположение своего клуба, информирует El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, с разрешения главного тренера своей команды Хосепа Гвардиолы 31-летний хавбек покинул Англию, чтобы побыть рядом со своей избранницей, у которой возникли проблемы со здоровьем на последних сроках беременности. По этой причине Силва пропустил игры против "Ньюкасла" и "Кристал Пэлас". Сегодня же испанец вернулся в стан "Сити".

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" сыграет против "Уотфорда". | soccernews.ru