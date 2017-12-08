Давид Силва вернулся в строй

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва покинул клубный лазарет и готов вернуться на поле, сообщает Sky Sports.

Таким образом, 31-летний испанец сможет сыграть в матче 16-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, что манкунианское дерби должно состояться в воскресенье, 10 декабря, однако из-за погодных условий может быть перенесено. | http://soccernews.ru