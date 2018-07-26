Давид Силва: "Выиграть два раза подряд АПЛ будет сложно, так как конкуренты укрепили свои составы"

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва высказался о предстоящей борьбе за чемпионство в английской Премьер-Лиге.

"В этом сезоне нам будет сложно, потому что "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Челси" укрепили свои составы, потратив много денег и заполучив очень хороших игроков. Дважды подряд выиграть Премьер-Лигу очень сложно, но мы постараемся это сделать", - приводит слова 32-летнего хавбека sport.es.

Напомним, сегодня "Манчестер Сити" в рамках Международного кубка чемпионов уступил "Ливерпулю". | soccernews.ru