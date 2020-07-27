Давид Силва высказался после прощального матча в составе "Манчестер Сити"
Полузащитник Давид Силва поделился эмоциями после матча с "Норвичем", который стал для него последним в составе "горожан".
"Прощание получилось эмоциональным. Я работал здесь 10 лет и у меня сложились хорошие отношения со всеми ребятами. Я люблю их и буду по ним скучать. Безусловно, я горжусь своей карьерой в АПЛ. Взгляните, сколько трофеев мы выиграли и как сделали это. У меня было много замечательных моментов. Я буду скучать по всему этому, даже по погоде. Надеюсь, мы сможем выиграть Лигу Чемпионов", - цитирует испанца BBC.
34-летний хавбек выступал за "Сити" с 2010 года, сыграл 434 матча, забил 77 голов и сделал 140 ассистов.
С командой Силва выиграл 14 трофеев, в том числе четыре титула АПЛ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18