Давид Силва высказался после прощального матча в составе "Манчестер Сити"

Полузащитник Давид Силва поделился эмоциями после матча с "Норвичем", который стал для него последним в составе "горожан".

"Прощание получилось эмоциональным. Я работал здесь 10 лет и у меня сложились хорошие отношения со всеми ребятами. Я люблю их и буду по ним скучать. Безусловно, я горжусь своей карьерой в АПЛ. Взгляните, сколько трофеев мы выиграли и как сделали это. У меня было много замечательных моментов. Я буду скучать по всему этому, даже по погоде. Надеюсь, мы сможем выиграть Лигу Чемпионов", - цитирует испанца BBC.

34-летний хавбек выступал за "Сити" с 2010 года, сыграл 434 матча, забил 77 голов и сделал 140 ассистов.

С командой Силва выиграл 14 трофеев, в том числе четыре титула АПЛ.

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