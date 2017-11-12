Давид Силва забил 11 голов последними 15 ударами за сборную Испании

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Давид Силва забил 11 голов последними 15 ударами за сборную Испании

В товарищеском матче сборная Испании разгромила Коста-Рику со счетом 5:0.

Дублем в этом поединке отметился полузащитник испанцев Давид Силва.

Стоит отметить, что 31-летний Силва забил 11 голов за сборную нанеся 15 последних ударов по воротам соперников.

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