Давид Силва забил самый быстрый гол в этом сезоне АПЛ

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Давид Силва забил самый быстрый гол в этом сезоне АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва забил самый быстрый гол в этом сезоне в чемпионате Англии. На данный момент в матче 6-го тура "МанСити" - "Уотфорд" - 7:0 (второй тайм). 

33-летний испанец открыл счет на 52-й секунде.

"Манчестер Сити" занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 13 баллов.

Силва в этом сезоне участвовал в 5 матчах, отметившись 1 голом и сделав 4 результативные передачи.

А еще: Давид Силва продолжит карьеру в "Интер Майами"| http://soccernews.ru
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