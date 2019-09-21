Давид Силва забил самый быстрый гол в этом сезоне АПЛ

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва забил самый быстрый гол в этом сезоне в чемпионате Англии. На данный момент в матче 6-го тура "МанСити" - "Уотфорд" - 7:0 (второй тайм).

33-летний испанец открыл счет на 52-й секунде.

"Манчестер Сити" занимает 2 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 13 баллов.

Силва в этом сезоне участвовал в 5 матчах, отметившись 1 голом и сделав 4 результативные передачи.

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