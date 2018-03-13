Давид Силва забил восемь голов в текущем розыгрыше АПЛ, это второй результат в его карьере

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва оформил дубль в матче 30-го тура АПЛ против "Сток Сити".

Таким образом, в текущем розыгрыше Премьер-лиги 32-летний испанец отличился уже восемь раз.

Как сообщает Opta, это второй результат в карьере Силвы - больше в АПЛ он забивал только в сезоне 2014/15 (12 голов). | http://soccernews.ru