Давид Силва забил восемь голов в текущем розыгрыше АПЛ, это второй результат в его карьере

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Давид Силва забил восемь голов в текущем розыгрыше АПЛ, это второй результат в его карьере

Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва оформил дубль в матче 30-го тура АПЛ против "Сток Сити".

Таким образом, в текущем розыгрыше Премьер-лиги 32-летний испанец отличился уже восемь раз.

Как сообщает Opta, это второй результат в карьере Силвы - больше в АПЛ он забивал только в сезоне 2014/15 (12 голов). | http://soccernews.ru

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