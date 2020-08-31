Новичок "Реал Сосьедад" полузащитник Давид Силва заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Футболист переносит болезнь бессимптомно. Сейчас хавбек находится на карантине.

34-летний Силва перешел в "Реал Сосьедад" 18 августа 2020 года на правах свободного агента. Стороны заключили соглашение до лета 2022 года.

Последним клубом Силвы был "Манчестер Сити", за который он выступал с 2010 года, провел 436 матчей во всех турнирах, забил 77 голов и отдал 140 результативных передач. Ранее он играл за "Валенсию" и "Сельту".

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