Давид Вилья анонсировал завершение карьеры
Форвард "Виссел Кобе" Давид Вилья сообщил, что в скором времени он повесит бутсы на гвоздь.
37-летний испанец дал понять, что текущий сезон японской J-лиги станет для него последним в карьере.
До переезда в Азию Вилья выступал за хихонский "Спортинг", "Сарагосу", "Валенсию", "Барселону", "Атлетико", "Нью-Йорк Сити" и "Мельбурн Сити".
Нападающий провёл 98 матчей за сборную Испании и забил 59 голов. Он является лучшим бомбардиром в истории "Фурии Рохи".
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6