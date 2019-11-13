Давид Вилья анонсировал завершение карьеры

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Давид Вилья анонсировал завершение карьеры

Форвард "Виссел Кобе" Давид Вилья сообщил, что в скором времени он повесит бутсы на гвоздь.

37-летний испанец дал понять, что текущий сезон японской J-лиги станет для него последним в карьере.

До переезда в Азию Вилья выступал за хихонский "Спортинг", "Сарагосу", "Валенсию", "Барселону", "Атлетико", "Нью-Йорк Сити" и "Мельбурн Сити".

Нападающий провёл 98 матчей за сборную Испании и забил 59 голов. Он является лучшим бомбардиром в истории "Фурии Рохи".

Не пропустите: Вилья стал владельцем американского клуба. | http://soccernews.ru
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