Давид Вилья: "Эмери - один из лучших тренеров современности"

Форвард американского "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья высказался о шансах французского ПСЖ на удачное выступление в текущем сезоне.

" У них есть отличная команда, исключительные игроки и отличный тренер. У них есть все, чтобы успешно выступить в текущем сезоне. Эмери?.. Я считаю его одним из лучших тренеров современности ", - приводит слова 35-летнего нападающего le10sport.

Напомним, Эмери объяснил отсутствие Мбаппе в стартовом составе ПСЖ на матч против "Нанта". | soccernews.ru