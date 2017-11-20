Давид Вилья: "Эмери - один из лучших тренеров современности"

Теги псжунаи эмеридавид вилья

Давид Вилья: "Эмери - один из лучших тренеров современности"Форвард американского "Нью-Йорк Сити" Давид Вилья высказался о шансах французского ПСЖ на удачное выступление в текущем сезоне.

"У них есть отличная команда, исключительные игроки и отличный тренер. У них есть все, чтобы успешно выступить в текущем сезоне. Эмери?.. Я считаю его одним из лучших тренеров современности", - приводит слова 35-летнего нападающего le10sport.

Напомним, Эмери объяснил отсутствие Мбаппе в стартовом составе ПСЖ на матч против "Нанта". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 12 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 13 35
2 Монако 13 29
3 Лион 13 26
4 Марсель 13 25
5 Нант 13 23
6 ФК Кан 13 19
7 Сент-Этьен 13 18
8 Монпелье 13 17
9 Бордо 13 17
10 Тулуза 13 16
11 Ренн 13 15
12 Амьен 13 15
13 Дижон 13 15
14 Труа 13 15
15 Генгам 13 15
16 Анжер 13 14
17 Ницца 13 14
18 Страсбур 13 13
19 Лилль 13 12
20 Метц 13 4
Полная таблица

топ-5 тегов