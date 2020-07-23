Давид Вилья отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах
Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Испании Давид Вилья прокомментировал информацию о том, что некая девушка под псевдонимом Skyler B обвинила его в сексуальных домогательствах.
"Я хочу категорически опровергнуть все выдвинутые против меня обвинения. Это все ложь. До того момента, как появилась данная информация, я не получал никаких сообщений на эту тему. Судя по всему, она покинула "Нью-Йорк Сити" в конце 2019 года, спустя год после моего ухода из клуба. Никто из сотрудников клуба не сообщал меня о подобных обвинениях. Я готов сотрудничать с "Нью-Йорк Сити", так как подобные обвинения очерняют и клуб.
Мне жаль, что данная тема используется для ложных обвинений. Мои юристы работают над тем, чтобы снять с меня все обвинения", - приводит слова Вильи Mundo Deportivo.
Не пропустите: Бывшую звезду "Барселоны" обвинили в сексуальных домогательствах. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14