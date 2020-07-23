Давид Вилья отреагировал на обвинения в сексуальных домогательствах

Бывший нападающий "Барселоны" и сборной Испании Давид Вилья прокомментировал информацию о том, что некая девушка под псевдонимом Skyler B обвинила его в сексуальных домогательствах.

"Я хочу категорически опровергнуть все выдвинутые против меня обвинения. Это все ложь. До того момента, как появилась данная информация, я не получал никаких сообщений на эту тему. Судя по всему, она покинула "Нью-Йорк Сити" в конце 2019 года, спустя год после моего ухода из клуба. Никто из сотрудников клуба не сообщал меня о подобных обвинениях. Я готов сотрудничать с "Нью-Йорк Сити", так как подобные обвинения очерняют и клуб.

Мне жаль, что данная тема используется для ложных обвинений. Мои юристы работают над тем, чтобы снять с меня все обвинения", - приводит слова Вильи Mundo Deportivo.

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