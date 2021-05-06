Давид Вилья получил должность в индийском клубе
Фото Marca
Экс-игрок сборной Испании Давид Вилья получил должность в индийском клубе "Одиша".
По сведениям официального сайта клуба, 39-летний испанец стал главой отдела глобальных футбольных операций. В минувшем розыгрыше индийской Суперлиги "Одиша" финишировала на последнем месте.
Вилья за свою карьеру выступал за хихонский "Спортинг", "Сарагосу", "Валенсию", "Барселону", "Атлетико", "Нью-Йорк Сити", "Мельбурн" и "Виссел Кобе".
Также Вилья становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании.
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