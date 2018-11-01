Давид Вилья помог "Нью-Йорк Сити" выйти в четвертьфинал плей-офф МЛС

В рамках 1/8 финала плей-офф МЛС состоялись два матча. "Нью-Йорк Сити" спокойно разобрался с "Филадельфией Юнион", один из голов в этом поединке на счету испанского бомбардира Давида Вильи, а "Портленд Тимберс" в меньшинстве взял верх над "Далласом".

"Нью-Йорк Сити" – "Филадельфия Юнион" - 3:1

Голы: Тажури, 10 - 1:0, Вилья, 26 - 2:0, Моралес, 78 - 3:0, Берк, 83 - 3:1.



"Даллас" - "Портленд Тимберс" - 1:2

Голы: Валери, 23 - 0:1, ВалериЮ 72 - 0:2, Хеджес, 90 - 1:2.

Удаление: Мабиала (58) - "Портленд Тимберс".

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