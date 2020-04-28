Давид Вилья рассказал о несостоявшемся переходе в "Реал"

Бывший нападающий сборной Испании Давид Вилья рассказал, что в 2009 году он мог стать игроком мадридского "Реала".

"Реал" действительно делал предложение по моему трансферу. Тогда мной интересовались многие клубы, но я уважал свой контракт с "Валенсией". Я сказал, что могу уйти, если клубы договорятся", - приводит слова Вильи Marca.

В итоге трансфер Вильи в "Реал" не состоялся, а через год он перешел в "Барселону" за 45 миллионов евро. За каталонский клуб он провел 119 матчей во всех турнирах, забил 48 голов и сделал 24 результативные передачи.

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