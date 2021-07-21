Давида Алабу представили в качестве игрока "Реала"
Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен
Футболист сборной Австрии Давид Алаба сегодня был официально представлен в качестве игрока мадридского "Реала".
"Я очень горжусь, для меня честь быть здесь и я очень благодарен, что буду носить футболку "Реала".
Я отдам все, чтобы мы вместе добились успеха. Hala Madrid!", - сказал игрок на пресс-конференции.
Австриец подписал контракт с испанским клубом сроком на пять лет, и, как сообщают СМИ, оклад игрока в "Реале" будет составлять 12 миллионов евро в год.
Алаба взял себе 4-й номер, который освободился после ухода Серхио Рамоса в ПСЖ.
Ранее капитан австрийской сборной выступал за мюнхенскую "Баварию". В составе немецкого клуба Алаба выиграл 10 титулов чемпиона Германии, а также дважды становился победителем Лиги чемпионов.
В прошедшем сезоне защитник сыграл 32 матча за "Баварию" в Бундеслиге, в которых сумел отличится двумя забитыми голами и отдал три результативные передачи.
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|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14