Давида Алабу представили в качестве игрока "Реала"

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Давида Алабу представили в качестве игрока "Реала"Фото: сайт "Реала"/Автор неизвестен

Футболист сборной Австрии Давид Алаба сегодня был официально представлен в качестве игрока мадридского "Реала".

"Я очень горжусь, для меня честь быть здесь и я очень благодарен, что буду носить футболку "Реала". 

Я отдам все, чтобы мы вместе добились успеха. Hala Madrid!", - сказал игрок на пресс-конференции.

Австриец подписал контракт с испанским клубом сроком на пять лет, и, как сообщают СМИ, оклад игрока в "Реале" будет составлять 12 миллионов евро в год.

Алаба взял себе 4-й номер, который освободился после ухода Серхио Рамоса в ПСЖ.

Ранее капитан австрийской сборной выступал за мюнхенскую "Баварию". В составе немецкого клуба Алаба выиграл 10 титулов чемпиона Германии, а также дважды становился победителем Лиги чемпионов.

В прошедшем сезоне защитник сыграл 32 матча за "Баварию" в Бундеслиге, в которых сумел отличится двумя забитыми голами и отдал три результативные передачи.

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