Давида Луиза зовут во Францию
Центральный защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз может этим летом оказаться в "Ренне".
По информации RMC Sport, "канониры" готовы продать 33-летнего футболиста, несмотря на недавнее продление контракта.
Сам бразилец также не против перейти во французскую команду, которая в отличие от "Арсенала" сыграет в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов.
Рыночная стоимость Луиза оценивается в 8 миллионов евро. В сезоне 2019/20 он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 43 матчах.
Не пропустите: "Я бы издевался над ним". Ван Перси раскритиковал Давида Луиза. | http://soccernews.ru
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|27
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|27
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|Лестер Сити
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|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
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|Вест Хэм Юнайтед
|27
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|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
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