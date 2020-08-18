Давида Луиза зовут во Францию

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Давида Луиза зовут во Францию

Центральный защитник лондонского "Арсенала" Давид Луиз может этим летом оказаться в "Ренне".

По информации RMC Sport, "канониры" готовы продать 33-летнего футболиста, несмотря на недавнее продление контракта.

Сам бразилец также не против перейти во французскую команду, которая в отличие от "Арсенала" сыграет в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов.

Рыночная стоимость Луиза оценивается в 8 миллионов евро. В сезоне 2019/20 он забил 2 гола и сделал 1 ассист в 43 матчах.

Не пропустите: "Я бы издевался над ним". Ван Перси раскритиковал Давида Луиза. | http://soccernews.ru
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