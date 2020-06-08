Давида Силву зовут в Катар
Полузащитник "Манчестер Сити" Давид Силва может продолжить карьеру в "Аль-Духаиле", сообщает Diario Sport.
По информации источника, катарский клуб готов подписать испанского ветерана, когда тот станет свободным агентом.
Помимо "Аль-Духаиля" на 34-летнего футболиста претендуют "Милан", "Валенсия", "Бетис" и "Интер Майами".
Силва выступает за "Сити" с 2010 года, сыграл 424 матча, забил 74 гола и отдал 137 результативных передач.
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