Давида Трезеге лишили прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии

Известный в прошлом французский нападающий Давид Трезеге угодил в неприятную ситуацию, сообщает итальянская пресса.

Бывшего футболиста задержали сотрудники полиции. Он находился за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

За нарушение правил Трезеге оштрафовали и лишили водительских прав. На какой срок, пока неизвестно.

41-летний форвард завершил карьеру в январе 2015 года. Он наиболее известен по выступлениям за "Монако" и "Ювентус".

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