Давидс: "Не нужно переоценивать де Лигта"
Известный голландский футболист Эдгар Давидс поделился мнением о капитане "Аякса" Маттейсе де Лигте.
"Де Лигт всего один сезон отыграл на высоком уровне. Не нужно его переоценивать", - приводит слова Давидса Goal.com.
Напомним, что "Аякс" оценил своего игрока в 75 миллионов евро. В его услугах заинтересованы "Барселона", ПСЖ и "Ювентус".
В минувшем сезоне де Лигт провел 55 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.
Читайте также: Де Лигт сомневается в переходе в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23