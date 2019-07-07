Давидс: "Не нужно переоценивать де Лигта"

Известный голландский футболист Эдгар Давидс поделился мнением о капитане "Аякса" Маттейсе де Лигте.

"Де Лигт всего один сезон отыграл на высоком уровне. Не нужно его переоценивать", - приводит слова Давидса Goal.com.

Напомним, что "Аякс" оценил своего игрока в 75 миллионов евро. В его услугах заинтересованы "Барселона", ПСЖ и "Ювентус".

В минувшем сезоне де Лигт провел 55 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 3 ассиста.

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