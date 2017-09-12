Давидс: "Необходимо прекратить сравнивать Дибалу с Месси"

Известный в прошлом нидерландский футболист Эдгар Давидс высказался о главном таланте туринского "Ювентуса" Пауло Дибале.

"Если вы хотите навредить Дибале, продолжайте эти сравнения с Лионелем Месси. Мы должны оставить его, чтобы он мог прогрессировать в спокойствии. "Юве" обладает невероятным талантом, на которого не нужно оказывать много давления", - цитирует бывшего футболиста SquawkaNews.

Напомним, Дибала высказался о сегодняшнем сопернике своей команды. | soccernews.ru