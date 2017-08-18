Давинсон Санчес близок к переходу в "Тоттенхэм"

Защитник "Аякса" Давинсон Санчес продолжит карьеру в "Тоттенхэме", сообщает Independent.

По сведениям издания, клубы практически согласовали трансфер игрока, остается договриться о сроках платежей.

Сообщается, что Санчес обойдется "шпорам" в 30,5 миллиона евро плюс 15 миллионов в виде бонусов.

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