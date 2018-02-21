Давинсон Санчес назвал причину, по которой он отказал "Реалу"

Защитник лондонского "Тоттенхэма" Давинсон Санчес назвал причину, по которой он отказал мадридскому "Реалу".

"Я не думаю о деньгах. Прямо сейчас, здесь, в "Тоттенхэме", я чувствую себя очень хорошо. Я играю каждые три-четыре дня. Я - очень важен для команды. Мой клуб - такой же большой, как и "Реал", независимо от того, насколько великие игроки собраны в нем. "Реал" многое выиграл за последние годы, но если я вижу, что условия для меня будут не благоприятными, к сожалению, я не могу принять такое предложение", - цитирует 21-летнего бека goal.com.

Напомним, "Тоттенхэм" отклонил первое предложение "Реала" по Кейну. | soccernews.ru