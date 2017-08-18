Давинсон Санчес: "Не могу дождаться начала работы с Почеттино"

Новичок "Тоттенхэма" Давинсон Санчес прокомментировал свой переход в лондонский клуб.

"Я очень рад перейти в такой знаменитый клуб, как "Тоттенхэм". Не могу дождаться начала работы с Маурисио Почеттино и новыми партнёрами по команде" - приводит слова Санчеса официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне Санчес сыграл 32 поединка за "Аякс", отметился 6 голами и 2 ассистами.

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