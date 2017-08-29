Давинсон Санчес: "Я выбрал "Тоттенхэм", а не "Барселону" ради футбола"



Новичок "Тоттенхэма" Давинсон Санчес рассказал, почему он не перешел в "Барселону".

"Я считаю "Барселону" одной из лучших команд мира, но вариант с переходом в каталонский клуб был не самым лучшим. Я принял решение перейти в "Тоттенхэм" ради футбола. Сейчас я думаю только о своем новом клубе", - приводит слова Санчеса Sport.es.

Напомним, что 21-летний Санчес перешел в "Тоттенхэм" за 40 миллионов евро.

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