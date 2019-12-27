Давиташвили признан лучшим молодым игроком Грузии в 2019 году

Полузащитник "Рубина" Зурико Давиташвили признан лучшим футболистом Грузии в 2019 году по версии Федерации футбола Грузии (ФФГ). Игроку вручили награду GFF Awards.

Этим летом "Рубин" заключил с 18-летним игроком контракт на три года. В РПЛ он провел 15 встреч и отметился 1 голом. За сборную Грузии он провел 1 встречу.

Зурико Давиташвили - лучший молодой футболист в Грузии 2019 года по версии Федерации футбола Грузии (ФФГ) и получил награду GFF Awards



Поздравляем Зурико с победой в номинации! Мы желаем футболисту постоянного саморазвития и профессионального роста pic.twitter.com/tcDaHMsU2J — «Рубин» Казань (@fcrk) 27 декабря 2019 г.

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